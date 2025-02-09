На Сахалине пытаются предотвратить разлив топлива на месте севшего на мель судна

В Невельском районе Сахалинской области началась спасательная операция, чтобы не допустить разлива нефтепродуктов в море. На борту севшего на мель китайского сухогруза An Yang 2, как сообщал Росморречфлот, груз в виде 1 тыс. тонн угля, а также 54 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута в виде судового топлива для главного двигателя.

«Ведется мониторинг для предотвращения разлива нефтепродуктов, на место доставили оборудование ЛАРН (ликвидации аварийных разливов нефти.— "Ъ"). Также возводят дорогу, чтобы начать откачку топлива из танков пострадавшего судна»,— сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев (цитата по Telegram-каналу областного Минтранса).

Сегодня на Сахалине ввели режим ЧС в связи с севшим на мель судном. По поручению губернатора Сахалинской области на месте создан оперативный штаб, мобилизованы все профильные службы. Работа специалистов затруднена из-за шторма. Судно, на борту которого находятся 20 граждан КНР, село на мель сегодня ночью.