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На Боткинской улице задержали музыканта по подозрению в приставании к ребенку

Полиция задержала в Петербурге мужчину, которого подозревают в совершении противоправных действиях в отношении ребенка.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, задержание у дома 1 литер. А на Боткинской улице проводили сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из УМВД по Калининскому району.

В главке уточнили, что задержанный — 41-летний музыкант. Его фамилию в полиции не раскрывают. По оперативным данным, в августе прошлого года, находясь в гостях у своих знакомых, мужчина неоднократно совершал противоправные действия в отношении их семилетней дочери. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге по подозрению в педофилии задержан педагог по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района.

Андрей Цедрик

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