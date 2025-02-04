В Петербурге по подозрению в педофилии задержан детский тренер по физкультуре

Сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге детского тренера по подозрению в противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего. Речь идет о 36-летнем педагоге по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района. Задержание проводилось накануне, 3 февраля, у дома 13 корп. 2 по проспекту Косыгина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержанный подозревается в том, что 30 сентября прошлого года в салоне автомобиля, припаркованного возле дома 27 по Таллинскому шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика, ученика 6-го класса.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В настоящий момент устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге отправил под стражу бывшего замдиректора СПб ГБУЗ «Центр содействия семейному воспитанию №9» по обвинению в насилии над воспитанниками.

Андрей Цедрик