В результате обстрела Курской области повреждены девять домов

ВСУ атаковали Рыльский район Курской области, в результате в деревне Слободка зафиксированы повреждения в девяти жилых домах. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По данным главы региона, раненых нет, коммунальная инфраструктура тоже не пострадала.

В домах выбиты окна и повреждена кровля. Ведутся работы по закрытию теплового контура. «Районная комиссия проводит обследование повреждений. Ситуацию держу на контроле»,— написал господин Хинштейн.

7 февраля в одной из деревень Рыльского района местный житель наступил на взрывное устройство и получил серьезную рану стопы. 6 февраля в том же районе в результате обстрела со стороны Украины повреждение получил газопровод высокого давления.

Мария Старикова