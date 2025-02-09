Катя Лель и юная исполнительница песни «Сигма бой» Бэтси записали совместный трек

Петербургский продюсер и отец 11-летней певицы Бэтси, ставшей известной после исполнения песни «Сигма бой», Михаил Чертищев анонсировал новый потенциальный хит, который его дочь записала вместе с певицей Катей Лель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Чертищев / соцсети Фото: Михаил Чертищев / соцсети

Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на господина Чертищева, композиция носит название «Делулу». При этом сама Катя Лель уже заявила, что новая песня станет «офигенным мегахитом».

Напомним, что песня «Сигма бой» вышла в октябре прошлого года. Она быстро завирусилась в соцсетях, а в январе попала на седьмую строчку международного музыкального чарта Billboard, что возмутило ряд иностранных политиков и нашло поддержку в Госдуме РФ.

«Ъ-СПб» рассказывал, как соавтор хита «Сигма бой» Михаил Чертищев ответил на критику трека в Европе.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Sigma Boy везде не свой».

Андрей Цедрик