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63% казанцев поддерживают запрет продажи алкоголя лицам моложе 21 года

В Казани 63% опрошенных жителей выступили за инициативу продавать спиртные напитки гражданам моложе 21 года. Об этом сообщили аналитики сервиса Superjob.

63% казанцев поддерживают запрет продажи алкоголя лицам моложе 21 года

63% казанцев поддерживают запрет продажи алкоголя лицам моложе 21 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

63% казанцев поддерживают запрет продажи алкоголя лицам моложе 21 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наибольшую поддержку инициатива получила среди женщин. При этом каждый пятый (21%) казанец высказался против такого запрета.

Ввести в России запрет на продажу любых алкогольных напитков, включая пиво, людям моложе 21 года предложил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 5 февраля. Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов поддержал его инициативу.

Осенью 2024 года замглавы думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный отмечал, что повышение возрастной планки на продажу спиртного в России обсуждают уже около десяти лет, но к единому мнению федеральные ведомства пока не пришли.

Дарья Сайфиева

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