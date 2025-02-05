Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкогольных напитков, в том числе пива, молодым людям до 21 года. Слова главы ведомства приводит ТАСС. По действующему законодательству продажа алкоголя разрешена с 18 лет.

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Идею господина Бастрыкина поддержал глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. В разговоре с «РИА Новости» он отметил, что антиалкогольные инициативы «напрямую влияют на продолжительность жизни».

В сентябре 2024 года замглавы комитета Алексей Куринный говорил, что в нижней палате парламента повышение возрастной планки продажи алкоголя до 21 года обсуждается «последние десять лет как минимум». В 2019 году Минздравом были разработаны поправки, предполагающие запрет на продажу спиртного крепче 16,5% гражданам младше 21 года. Тогда против инициативы выступили Минфин и Минэкономразвития, посчитавшие меру неэффективной и способствующей развитию теневого алкогольного рынка. С аналогичной инициативой Минздрав позднее выступал в августе 2021 года, а затем в октябре 2024 года. Тогда в ведомстве сообщали о разработке плана мероприятий по «Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года». Она также предполагает запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года.

Полина Мотызлевская