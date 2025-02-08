Следком в Удмуртии озвучил детали обвинения замминистра здравоохранения региона

Заместителю министра здравоохранения Удмуртии Наталье Кропочевой предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Следствие считает, что в 2021-2024 гг. Наталья Кропочева получила от представителя ритуальной организации 1,3 млн руб. за способствование заключению договора на транспортировку тел умерших из ГКБ №2 в Ижевске. Тогда обвиняемая являлась главврачом медучреждения. Деньги передавались частями через посредника.

«(Средства передавались.— "Ъ-Удмуртия") с целью предоставления информации о смертях граждан и последующего заключения с родственниками умерших договора об оказании услуг по организации похорон»,— указано в сообщении.

На 59-летнюю знакомую Натальи Кропочевой возбудили уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Напомним, Наталья Кропочева заняла пост замминистра здравоохранения в июне 2024 года. С 2014 по 2020 годы она занимала должности главного врача в медучреждениях Пермского края, Ярославской области и Удмуртии. Она руководила ГКБ №2 c 2020 года.