В Татарстане подешевели бананы, морковь и рис

С 27 января по 3 февраля в Татарстане почти на 4% подешевели морковь, бананы и рис. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Морковь подешевела с 33,63 до 36,19 руб. за килограмм. Цены на бананы снизились с 167,95 до 161,76 руб. Шлифованный рис в магазине тоже немного подешевел — с 109 руб. до 108,44 руб. за килограмм.

В то же время белокочанная капуста подорожала до 42,49 руб. за килограмм. Огурцы стали стоить примерно 256 руб. за килограмм, а помидоры выросли в цене до 236,11 руб.

Ранее сообщалось, что закупочные цены на молоко в Татарстане в 2024 году выросли на 37%.

Дарья Сайфиева