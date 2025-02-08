В Татарстане в 2024 году на 37% выросли закупочные цены на молоко

В Татарстане в 2024 году выросли закупочные цены на молоко-сырье, по сравнению с 2023 годом рост составил 37%. На сегодняшний день средняя цена реализации молока составляет 36,16 руб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства.

По словам господина Зяббарова, цены варьируются в республике от района к району. Наиболее высокие закупочные цены зафиксированы в следующих районах:

Балтасинском;

Высокогорском;

Арском;

Кукморском.

Цены на минимальном уровне отмечаются в Лениногорском, Зеленодольском, Апастовском и Дрожжановском районах.

Артём Дергунов