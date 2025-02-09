В районе Каменска-Шахтинского уничтожены беспилотники

В ночь с субботы на воскресенье силы ПВО отразили атаку беспилотников возле Каменска-Шахтинского Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет. Согласно сообщению министерства обороны России, всего в регионе сбили три аппарата.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников в Первомайском районе Ростова в ночь с пятницы на субботу повреждены 76 квартир, требуется замена 215 окон.

Кристина Федичкина