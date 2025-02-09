8 февраля на дорогах Казани в ДТП пострадали два человека

За прошедшие сутки на дорогах Казани зафиксировали две аварии, в которых пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди ДТП: наезд на стоящее транспортное средство из-за нарушения скоростного режима и наезд на пешехода при повороте налево.

Всего за сутки поступило 135 сообщений об авариях, 31 из них — с материальным ущербом. Также было задержано 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 2 автомобилиста без прав. В отделы полиции доставлены 9 человек по подозрению в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что 8 февраля в Тукаевском районе Татарстана в ДТП погиб человек.

Дарья Сайфиева