Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

8 февраля на дорогах Казани в ДТП пострадали два человека

За прошедшие сутки на дорогах Казани зафиксировали две аварии, в которых пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди ДТП: наезд на стоящее транспортное средство из-за нарушения скоростного режима и наезд на пешехода при повороте налево.

Всего за сутки поступило 135 сообщений об авариях, 31 из них — с материальным ущербом. Также было задержано 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 2 автомобилиста без прав. В отделы полиции доставлены 9 человек по подозрению в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что 8 февраля в Тукаевском районе Татарстана в ДТП погиб человек.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...