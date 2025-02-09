В Челябинской области в двух ночных пожарах погибли четыре человека

Ночью 9 февраля в Челябинской области сгорели два частных жилых дома. Погибли четыре человека, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Один пожар случился в поселке Вязовая на территории Усть-Катавского городского округа. Загорелся дом на улице Советская. В ходе тушения были обнаружены тела мужчины и женщины. Пожар был ликвидирован на площади 120 кв. м. По предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В поселке Переселенческий Нагайбакского района ночью загорелся дом на улице Центральная Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 90 кв. м. Сотрудники МЧС обнаружили погибшими двух человек. По данным местной газеты «Всходы», это 70-летня хозяйка дома и ее 49-летний сын.

В МЧС отмечают, что в обоих случаях жилье не было оснащено пожарными извещателями.