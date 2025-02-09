Глава Ростовской области сообщил о работе ПВО в регионе

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 9 февраля силы ПВО отразили воздушную атаку на регион. По его словам, беспилотники были уничтожены возле Каменска-Шахтинского.

«Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет»,— написал Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Количество сбитых БПЛА он не назвал. По данным Минобороны, над регионом уничтожены три БПЛА.

Накануне над Ростовской областью, как сообщало Минобороны, сбили 18 беспилотников. В результате атаки повреждены 14 жилых домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону. 68 человек были эвакуированы. В районе объявлен режим ЧС. Также сообщалось о повреждении административно-бытовых зданий предприятия в Чертковском районе Ростовской области.