Главные новости к утру 9 февраля

В Невельском районе Сахалинской области ввели режим повышенной готовности, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Ранее у побережья региона село на мель иностранное судно. Из-за шторма спасатели и водолазы не могут подойти к нему. Разлива топлива не зафиксировано.

Суд США ограничил доступ Департамента эффективности правительства (DOGE) к государственной системе обработки платежей. Генпрокуроры 19 штатов, которые подали иск, считают, что доступ DOGE к системе может помешать федеральному финансированию социальных проектов. Глава ведомства Илон Маск назвал решение суда безумием.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна намерена и дальше развивать свои ядерные силы. Он также сказал, что народ и армия КНДР будут неизменно поддерживать Россию в защите ее суверенитета и территориальной целостности.