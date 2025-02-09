В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА повреждены 76 квартир

Врио мэра Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в результате атаки беспилотников на город в ночь на 8 февраля в Первомайском районе города были повреждены 76 квартир. Необходима замена 215 окон.

«В ходе осмотра было выявлено 76 поврежденных квартир и требуется замена 215 окон. Обмеры по замене окон ведутся в восьми домах, по оставшимся шести работы будут выполнены завтра»,— написал Александр Скрябин в Telegram-канале.

Как добавил врио главы Ростова-на-Дону, во всех 14 поврежденных домах завершилась установка теплового контура и восстановлено газоснабжение. Он поручил главам районов города и управлению гражданской обороны проверить все убежища.

По данным Минобороны, в ночь на 8 февраля над Ростовской областью сбили 18 беспилотников. Известно в том числе о повреждениях зданий в Чертковском районе региона. В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС.