Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Ярославской области выразил соболезнования родным Артема Щербака

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования родственникам замглавы Ярославского района Артема Щербака, который умер 8 февраля в возрасте 35 лет.

Артем Щербак

Артем Щербак

Фото: Администрация Ярославского района

Артем Щербак

Фото: Администрация Ярославского района

Артем Щербак отвечал в Ярославском районе за экономику и финансы, а также вел инвестпроекты. Ранее он работал в Некрасовском районе и курировал сферу ЖКХ.

«Артем Щербак был настоящим патриотом своей малой родины и многое сделал для развития Ярославской области. У него остались жена и маленький сын. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Обязательно окажем семье поддержку»,— написал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал со ссылкой на источник, что Артему Щербаку стало плохо во время игры в футбол. Ранее соболезнования выразил глава Ярославского района Николай Золотников.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...