Губернатор Ярославской области выразил соболезнования родным Артема Щербака

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования родственникам замглавы Ярославского района Артема Щербака, который умер 8 февраля в возрасте 35 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Щербак

Фото: Администрация Ярославского района Артем Щербак

Фото: Администрация Ярославского района

Артем Щербак отвечал в Ярославском районе за экономику и финансы, а также вел инвестпроекты. Ранее он работал в Некрасовском районе и курировал сферу ЖКХ.

«Артем Щербак был настоящим патриотом своей малой родины и многое сделал для развития Ярославской области. У него остались жена и маленький сын. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Обязательно окажем семье поддержку»,— написал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал со ссылкой на источник, что Артему Щербаку стало плохо во время игры в футбол. Ранее соболезнования выразил глава Ярославского района Николай Золотников.

Алла Чижова