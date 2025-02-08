Умер замглавы Ярославского района

Скончался замглавы Ярославского района Артем Щербак. Об этом сообщил глава района Николай Золотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Щербак

Фото: Из Telegram-канала Николая Золотникова Артем Щербак

Фото: Из Telegram-канала Николая Золотникова

«Трагическая утрата. Сегодня умер наш друг, коллега - Артем Олегович Щербак. Много лет работали вместе в Ярославском и Некрасовском районе. Артем Олегович всегда с улыбкой, всегда помогал, умел найти выход из сложных ситуаций. Соболезнования родным и близким»,— написал господин Золотников.

Он добавил, что о дате и времени прощания сообщат позже. По данным источника, Артему Щербаку стало плохо во время игры в футбол.

Алла Чижова