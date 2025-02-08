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Из-за атаки БПЛА в Ростове повреждены 76 квартир

В результате атаки беспилотников в Первомайском районе Ростова повреждены 76 квартир, требуется замена 215 окон. Об этом сообщает и.о. главы города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Карбинов

Фото: Анатолий Карбинов

По оперативному докладу главы Первомайского района Сергея Ковшикоова, во всех 14 домах завершена установка теплового контура, газоснабжение восстановлено. Ведется дополнительный обход квартир.

«Обмеры по замене окон ведутся в восьми домах, по оставшимся шести работы будут выполнены завтра»,— написал Александр Скрябин.

Главам районов поручено провести проверку всех убежищ города.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что сегодня ночью после падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. Принято решение выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи гражданам.

Ева Китаева

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