На трассе М-4 «Дон» сгорела фура

На трассе М4 «Дон», в районе посёлка Дорожный, 8 февраля сгорел грузовой автомобиль DAF. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило в 14:32. В 16:32 горение было ликвидировано. Возгорание возникло в результате ДТП.

Пожар потушен на площади 16 кв.м. К ликвидации огня привлекались восемь сотрудников МЧС и две автоцистерны.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на 12 км автодороги «Аксай — Большой Лог — Новочеркасск» произошла авария, в которой погибла 66-летняя пассажирка.

Ева Китаева