Обвиняемый в двойном убийстве заключен под стражу

Обвиняемого в убийстве двоих человек в поселке Северный Коммунар заключили под стражу, сообщают в пресс-службе Следственного управления СК России по Пермскому краю. Такая мера пресечения в отношении обвиняемого избрана судом по ходатайству следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД Фото: ГУ МВД

Напомним, что 7 февраля в ТЦ «Айсберг» в Перми сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве двоих человек. Следствие установило, что ночью 6 февраля мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в поселке Северный Коммунар Сивинского района. Во время ссоры он нанес своему знакомому удары ножом в область груди и шеи, а также удары молотком в область головы. Затем он ударил молотком в область головы мать знакомого. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте.

Верещагинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).