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Ростовчанка получила ранения из-за атаки БПЛА

Ростовчанка, порезавшаяся осколками из-за падения БПЛА, обратилась к врачам. Об этом сообщает портал «Дон-24».

Фото: Анатолий Карбинов

Фото: Анатолий Карбинов

После падения и воздействия ударной волны произошло повреждение окон и оконных рам в 14 многоквартирных жилых домах Первомайского района. Пострадавшая получила раны из-за осколков. Серьезных, угрожающих жизни травм у нее нет.

Прошедшей ночью пострадали здания по ул. Вильнюсская, 4, 6, 7, ул. 1-ой Конной Армии, 16, 18, ул. В. Пановой, 37 и другие. На место прибыли автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко.

Ева Китаева

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