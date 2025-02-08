Сотрудники СК завершили обследование территории на месте падения беспилотника

Специалисты Следственного комитета России по Ростовской области завершили работу на месте падения беспилотника в Первомайском районе Ростова. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: пресс-служба администрации Ростова

Специалисты газовых аварийных служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах.

«Газ подается в обычном режиме»,— подчеркнул врио губернатора.

Администрация Первомайского района проводит поквартирный обход, организован оперативный штаб по приему заявлений от жителей и работа комиссии по оценке материального ущерба.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в районе, где пострадали многоэтажки из-за падения БПЛА, ввели режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС будет действовать до ликвидации последствий падения беспилотника.

Принято решение выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи гражданам.Кроме того, представители строительных компаний города готовы оказать помощь в работе по закрытию теплового контура во всех пострадавших квартирах.

Ева Китаева