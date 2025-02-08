Врио губернатора Новгородской области назначен Александр Дронов

Временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области после ухода Андрея Никитина стал Александр Дронов. О его назначении сообщили в пресс-службе администрации региона.

Прежде господин Дронов был первым заместителем главы субъекта РФ. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что досрочные выборы губернатора Новгородской области состоятся в сентябре, пишет ТАСС.

Накануне Андрей Никитин подал в отставку в связи с переходом на другую работу. Он назначен заместителем министра транспорта РФ.

Татьяна Титаева