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За январь 2025 в Татарстане ввели 37% от запланированного индивидуального жилья

В Татарстане за первый месяц 2025 года ввели 37 % (525 тыс. кв.м.) от запланированного строительства индивидуального жилья. Об этом главе Татарстана Рустаму Минниханову доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин во время совещания в Доме правительства.

По линии коммерческого строительства в республике сдано 1,5 % от запланированного объема, а именно 7 многоквартирных домов суммарной площадью более 26 тыс. кв.м.

План по программе социальной ипотеки — 35 жилых домов общей площадью 161,7 тыс. кв.м., из которых 15 домов находятся в высокой степени готовности, остальные — в средней степени.

Общее же количество введенного жилья по итогам января составляет 17 % или 552 тыс. кв.м.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в республике не стали снижать план по вводу жилья.

Артём Дергунов

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