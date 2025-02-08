В Ростове устраняют последствия атаки беспилотников

После падения и воздействия ударной волны произошло повреждение окон и оконных рам в многоквартирных жилых домах Первомайского района Ростова. Сейчас специалисты устраняют последствия происшествия, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: пресс-служба администрации Ростова

«В оперативном режиме службы экстренного реагирования и управляющая компания принимают все необходимые меры для устранения последствий»,— говорится в сообщении.

И.о.главы администрации города Александр Скрябин поручил оценить количество поврежденных домо и провести внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что после атаки БПЛА 68 жителей многоэтажек в Первомайском районе были эвакуированы. В настоящее время им разрешили вернуться в свои дома.

Ева Китаева