Эвакуированным из-за атаки БПЛА ростовчанам разрешили вернуться в свои дома

После атаки БПЛА 68 жителей многоэтажек в Первомайском районе были эвакуированы. В настоящее время им разрешили вернуться в свои дома, сообщает издание DonDay со ссылкой на пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

«После обследования домов нам разрешили вернуться. Свет, газ и вода есть. Однако многие соседи разъехались по родственникам и друзьям»,— рассказала собеседница издания.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что прошедшей ночью пострадали здания по ул. Вильнюсская, 4, 6, 7, ул. 1-ой Конной Армии, 16, 18, ул. В. Пановой, 37 и другие. На место прибыли автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко.

Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами.

Ева Китаева