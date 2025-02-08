Новую школу на улице Архитектора Берша в Ижевске начнут строить за счет региона

Новую школу на ул. Архитектора Берша в Ижевске начнут строить за счет средств республиканского бюджета. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов после рабочей встречи с заместителем председателя правительства России—куратором ПФО Дмитрием Чернышенко. Стороны среди прочего обсуждали варианты получения федеральной поддержки по объекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Город растет быстро, нужны новые учебные места. Мы подготовили проектно-сметную документацию на еще одну школу на 1,1 тыс. мест. Пока мы не вошли с этим объектом в федеральные проекты, начинаем строить за счет республики»,— написал он.

Глава региона добавил, что в ближайшем сезоне планируется провести работы «ниже нуля»: подготовить участок, провести устройство фундамента и перекрытий подвальных помещений.

Господин Бречалов напомнил, что в 2022 году в микрорайоне сдали новую школу на 1,2 тыс. мест.