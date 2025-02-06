Глава Удмуртии отметил необходимость школы на улице Архитектора Берша в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил необходимость возведения школы в быстрорастущем микрорайоне на ул. Архитектора Берша в Ижевске. Этот вопрос в числе других обсуждался на рабочей встрече руководителя региона с заместителем председателя правительства России—куратором ПФО Дмитрием Чернышенко по видеосвязи, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Сейчас подготовлена проектно-сметная документация на строительство объекта на 1,1 тыс. мест. В 2022 году в микрорайоне возвели школу на 1,2 тыс. учащихся.

«Сегодня в Удмуртии работает более 520 школ. В них учатся порядка 200 тыс. человек. Благодаря нацпроекту "Образование" в 152 школах отремонтированы и оборудованы спортивные залы и площадки, в ряде школ проведен капитальный ремонт»,— сказал господин Чернышенко.

Он добавил, что в школах открываются «Точки роста», «IT-кубы» и «Кванториумы». Кроме того, по словам вице-премьера, в регионе эффективно реализуется программа «Земский учитель», по которой в сельские школы привлекаются педагоги.

Отмечается, что за последние годы в регионе построили и ввели 15 новых школ на 8,7 тыс. мест. Еще три объекта примут первых учеников в этом году. Продолжается строительство школ в деревне Хохряки и селе Шаркан.