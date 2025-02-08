В Ростове ограничили движение возле места падения БПЛА в Первомайском районе
Из-за падения беспилотника в Ростове ограничено движение транспортных средств по ул. 1-й Конной Армии от 29 дома до пересечения с ул. Пановой. Об этом сообщает и.о. главы города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Александра Скрябина
На место прибыли службы реагирования. Сейчас ведется обследование домов.
«Прошу жителей города сохранять спокойствие»,— написал Александр Скрябин.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что после падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. Также в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания. Эвакуировано шесть работников.