Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове ограничили движение возле места падения БПЛА в Первомайском районе

Из-за падения беспилотника в Ростове ограничено движение транспортных средств по ул. 1-й Конной Армии от 29 дома до пересечения с ул. Пановой. Об этом сообщает и.о. главы города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

На место прибыли службы реагирования. Сейчас ведется обследование домов.

«Прошу жителей города сохранять спокойствие»,— написал Александр Скрябин.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что после падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. Также в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания. Эвакуировано шесть работников.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...