В Ростове ограничили движение возле места падения БПЛА в Первомайском районе

Из-за падения беспилотника в Ростове ограничено движение транспортных средств по ул. 1-й Конной Армии от 29 дома до пересечения с ул. Пановой. Об этом сообщает и.о. главы города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

На место прибыли службы реагирования. Сейчас ведется обследование домов.

«Прошу жителей города сохранять спокойствие»,— написал Александр Скрябин.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что после падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. Также в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания. Эвакуировано шесть работников.

Ева Китаева