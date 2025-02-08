Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Володин рассказал о поправках к законопроекту о периоде охлаждения по кредитам

Ко второму чтению законопроекта о периоде охлаждения по потребкредитам подготовлены несколько поправок, сообщил в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, предлагается обязать заемщиков при обращении в кредитную организацию предоставлять свой ИНН.

В числе других поправок:

  • если кредитор не провел необходимые проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено дело по факту хищения средств, то от заемщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору;
  • срок вступления в силу ряда положений сокращен вдвое — со 180 до 90 дней.

В первом чтении проект закона был одобрен 15 января. Он предполагает, что кредитные и микрофинансовые организации обяжут выдавать потребкредиты и займы с отсрочкой 4 часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. руб., 48 часов — для сумм более 200 тыс. руб. Рассмотреть проект во втором чтении планируется на следующей неделе.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Кредиты подадут холодными».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...