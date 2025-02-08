Володин рассказал о поправках к законопроекту о периоде охлаждения по кредитам

Ко второму чтению законопроекта о периоде охлаждения по потребкредитам подготовлены несколько поправок, сообщил в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, предлагается обязать заемщиков при обращении в кредитную организацию предоставлять свой ИНН.

В числе других поправок:

если кредитор не провел необходимые проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено дело по факту хищения средств, то от заемщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору;

срок вступления в силу ряда положений сокращен вдвое — со 180 до 90 дней.

В первом чтении проект закона был одобрен 15 января. Он предполагает, что кредитные и микрофинансовые организации обяжут выдавать потребкредиты и займы с отсрочкой 4 часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. руб., 48 часов — для сумм более 200 тыс. руб. Рассмотреть проект во втором чтении планируется на следующей неделе.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Кредиты подадут холодными».