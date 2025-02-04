Житель села Паша стал фигурантом еще одного дела после поджога дома пенсионерки

В отношении жителя села Паша, подозреваемого в поджоге дома, возбудили еще одно уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

История началась 23 октября 2024 года, когда в доме на Торговой улице в селе Паша загорелся дом. Тогда погибла 70-летняя пенсионерка. Полицейские выяснили, что причиной пожара стал поджог.

Следом правоохранители задержали 31-летнего неработающего местного жителя, который, предположительно, решился спалить здание из-за неприязненных отношений к пожилой женщине.

Сейчас фигурант дела находится под стражей. Как ранее писал «Ъ-СПб», помимо умышленного уничтожения имущества ему инкриминируют убийство.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что поджегший мужчину на улице Седова петербуржец получил в суде 12 лет колонии. Его признали виновным по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).

Андрей Маркелов