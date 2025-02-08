TMZ: причиной смерти режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца

Американский режиссер Дэвид Линч умер из-за остановки сердца, сообщает TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти. О смерти господина Линча стало известно 16 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / File Photo / Reuters Фото: Mario Anzuoni / File Photo / Reuters

Согласно документу Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, у режиссера была хроническая обструктивная болезнь легких. Также существенным фактором, который повлиял на его состояние, названо обезвоживание.

В 2024 году Дэвид Линч рассказал, что после многих лет курения у него диагностировали эмфизему легких, из-за которой он не мог выйти из дома. Режиссер в последние месяцы был вынужден носить кислородную маску. Он признался, что курить начал с 8 лет.

Эмфизема легких — хроническое заболевание, которое приводит к изменению легочной ткани. В результате кажется, что легкие «раздуваются», что приводит к одышке, постоянному кашлю и затрудненному дыханию.

Дэвид Линч умер 15 января в возрасте 78 лет. Он был кремирован, а его останки захоронили 22 января на кладбище Hollywood Forever. Режиссер получил известность благодаря сериалу «Твин Пикс», а также фильмам «Малхолланд Драйв», «Синий бархат», «Шоссе в никуда».

Подробности — в материале «Ъ» «Монарх внутренней империи».