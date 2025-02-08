В администрации Ростова после атаки БПЛА проведут заседание по ЧС

В 10:00 в администрации Ростова запланировано внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram- канале.

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Муниципальные комиссии начнут работу по фиксации нанесенного ущерба 8 февраля.

Сегодня ночью после падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. На место прибыли автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что после ночной атаки в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания. Эвакуировано шесть работников. На место аварии прибыли дежурные службы.

Ева Китаева