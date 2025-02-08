Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В администрации Ростова после атаки БПЛА проведут заседание по ЧС

В 10:00 в администрации Ростова запланировано внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram- канале.

Фото: «Ъ-Юг»

Фото: «Ъ-Юг»

Муниципальные комиссии начнут работу по фиксации нанесенного ущерба 8 февраля.

Сегодня ночью после падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. На место прибыли автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что после ночной атаки в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания. Эвакуировано шесть работников. На место аварии прибыли дежурные службы.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...