«Ведомости»: Никитин в Минтрансе может стать куратором беспилотных технологий

Андрей Никитин, которого накануне назначили заместителем министра транспорта, может стать куратором сферы беспилотных технологий, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, господин Никитин имеет необходимый опыт для работы в этом направлении.

В Новгородской области, которую возглавлял Андрей Никитин, создали научно-производственный центр «Ушкуйник». Там разработали дроны на оптоволокне, которые используют на военной операции, уточнил источник издания.

7 февраля президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, который возглавлял регион с 2017 года. Премьер-министр Михаил Мишустин позже назначил господина Никитина на должность замминистра транспорта. Он занял место Дмитрия Баканова, которого днем ранее стал гендиректором «Роскосмоса».

Подробнее — в материале «Ъ» «Андрей Никитин транспортирован в Москву».