Палестинские СМИ сообщили о рейдах армии Израиля на Западном берегу

Израильские военные провели несколько рейдов на территории Западного берега, который находится под контролем палестинской администрации, передает палестинское агентство Wafa. За две недели там погибли 29 человек.

Агентство пишет о многочисленных арестах в регионе. В некоторых случаях израильские военные применяют слезоточивый газ. Известно о столкновениях между ЦАХАЛом и местными вооруженными формированиями.

В лагере для беженцев в Дженине погибли 25 человек, пишет Wafa. Еще несколько десятков человек получили ранения. ЦАХАЛ объявил о начале операции в Дженине 21 января. Еще одна операция израильской армии проходит с 27 января в городе Тулькарам в северной части Западного берега реки Иордан.

Об ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Египет требует другого исхода».