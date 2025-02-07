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Коммерсантъ FM
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Глава Пентагона: страны НАТО «были и будут» союзниками США

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что власти США намерены призвать партнеров по Североатлантическому альянсу (НАТО) наращивать расходы на оборону. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками Пентагона в пятницу. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что страны НАТО «были и будут» союзниками США.

Пит Хегсет

Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы едем в Европу на следующей неделе на министерскую встречу НАТО, чтобы говорить с нашими друзьями, которые были и будут нашими союзниками, но мы также должны поощрять их продолжать делать шаги вперед в рамках расходов на их индустриальную базу»,— сказал господин Хегсет (цитата по «РИА Новости»).

Заседание министров обороны стран—членов объединения пройдет 13 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Ожидается, что министры обсудят вопрос увеличения расходов на оборону альянса.

В начале февраля генсек НАТО Марк Рютте анонсировал увеличение целевого показателя по расходам на оборону. По словам генсека, он будет утвержден позднее в 2025 году и «значительно» превысит нынешние 2% ВВП. Цель в 2% от ВВП не соответствует текущим реалиям, отмечал господин Рютте. Окончательную цифру могут согласовать на саммите Североатлантического альянса летом в Гааге.

Пит Хегсет

Главой Пентагона Дональд Трамп хочет назначить политического комментатора своего любимого кабельного ТВ и ветерана Пита Хегсета (Pete Hegseth), отметившегося несколькими скандалами. На фоне возмущения среди военных ходили слухи о возможной замене ведущего на губернатора Флориды Рона Десантиса.

«Никто не защищает интересы наших войск с большей энергией,— представлял господина Хегсета 47-й президент.— Пит станет смелым и патриотичным сторонником нашей политики "Мир через силу"».

На выборах 2016 года Пит Хегсет поддерживал в ходе республиканских праймериз Марко Рубио, Теда Круза, а потом и Дональда Трампа. С этого момента он превратился в одного из его самых активных сторонников. Защита политики президента, критика союзников по НАТО, милитаризации Китая и левых движений не остались без внимания господина Трампа. В первый срок Пит Хегсет рассматривался на должность министра по делам ветеранов.

Питер Хегсет родился в 1980 году в Миннеаполисе в семье с норвежскими корнями. Бакалавр Принстонского университета…

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В декабре министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Минобороны РФ нужно готовиться к возможной войне с НАТО в Европе. Он отмечал, что России необходимо быть готовой «к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе», «включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие».

О том, как союзники США по НАТО договариваются о расходах на оборону, «Ъ» писал в материале «Спастись от нерядового Дональда».

Анастасия Домбицкая

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