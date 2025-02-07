В Нижнекамске планируют построить логистический хаб за 16,9 млрд рублей

В Нижнекамске планируют создать производственно-логистический хаб стоимостью 16,9 млрд руб. Об этом сообщил председатель совета директоров компании АО «НТЗ „ТЭМ-ПО“» Рустем Шарифуллин.

Проект включает строительство складских помещений площадью более 100 тыс. кв. м, которые смогут единовременно хранить до 120 тыс. тонн продукции для временного хранения.

Первый этап проекта — приемка и отправка металлопродукции — может начаться уже в 2025 году, а строительство складов планируется завершить в 2026 году. В рамках реализации проекта также предусмотрено создание промпарка и развитие собственного производства, включая выпуск подшипников в рамках импортозамещения.

Полное освоение территории, по словам господина Шарифуллина, планируется в течение пяти лет. Ожидается, что проект создаст 457 рабочих мест. Инвестиционный проект реализуется на территории площадью 54 га.

Рустем Шарифуллин отметил, что новый хаб поможет разгрузить железнодорожную станцию Круглое поле и ускорить логистику в регионе.

Ранее стало известно, что в Буинском районе Татарстана планируют создать транспортно-логистический хаб для перевалки грузов. Объем инвестиций в проект составит около 1 млрд руб.

Анар Зейналов