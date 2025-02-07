В Буинском районе планируют построить логистический хаб за 1 млрд рублей

В Буинском районе Татарстана планируют создать транспортно-логистический хаб для перевалки грузов. Объем инвестиций в проект составит около 1 млрд руб. Об этом сообщил глава района Ранис Камартдинов на муниципальном часе.

По словам Камартдинова, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на итоговой коллегии озвучил необходимость обеспечения бесперебойного движения грузов железнодорожным транспортом. Одним из решений этого вопроса является создание хабов для перевалки строительных и инертных материалов, жидких и твердых удобрений, а также продукции сельского хозяйства.

«Мы готовы к реализации данного проекта. Для выполнения поставленных задач имеется компетентная команда на базе специализированной организации ООО „Мостопоезд-33“. Необходимы инвестиции в сумме около миллиарда рублей», — отметил глава района.

Господин Камартдинов подчеркнул, что реализация проекта даст возможность для развития малого предпринимательства в районе.

Ранее стало известно, что в районе планируют построить завод по производству подсолнечного масла. По словам Раниса Камартдинова, для реализации проекта также требуются инвестиции в размере порядка 1 млрд руб.

Анар Зейналов