На Кубани шоколад подорожал на 27%

В Краснодарском крае в декабре стоимость шоколада составляла 1289 руб. за 1 кг. По сравнению с началом 2024 года цена увеличилась на 27%, или 250 руб. Как сообщает «”КП” — Кубань» со ссылкой на аналитика группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, стандартная плитка весом около 100 граммов в среднем подорожала на 25 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Антон Тренин называет основной причиной увеличения цен на шоколад подорожание сырья. Оно в свою очередь произошло из-за роста цен на какао-бобы, последовавшего за сокращением производства в Кот-д'Ивуаре и Гане. В прошлом году стоимость какао-бобов увеличилась почти втрое и стала рекордной. В связи с этим уже третий сезон подряд потребление какао опережает его производство.

«Если в 2025 году дефицит какао-бобов сократится, это может способствовать стабилизации биржевых цен. Однако, вероятно, они останутся высокими по историческим меркам, и стоимость шоколада, соответственно, тоже»,— говорит господин Тренин.

На растущую стоимость шоколада также влияет увеличение цены на молоко. Однако это не сильно заметно, поскольку оно подорожало за год чуть менее чем на 20%.

Татьяна Ручкина