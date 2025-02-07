Индия отменила контракты на поставку 400 БПЛА с китайскими деталями

Минобороны Индии отменило три контракта с компанией из Ченная (штат Тамилнад) на поставку 400 БПЛА, поскольку в них используются детали китайского производства. Контроль за эксплуатацией беспилотников усилили из-за частых технических сбоев, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Расторгнутые контракты оцениваются в 2,3 млрд рупий ($22,9 млн). Беспилотники передавали индийским бойцам для мониторинга границы с Китаем. «К сожалению, некоторые индийские компании используют китайские компоненты и электронику в беспилотниках, которые они производят для вооруженных сил. Это серьезная угроза кибербезопасности с возможностью нарушения безопасности данных и операций»,— рассказал собеседник издания.

По его словам, если такие компоненты продолжат использоваться, КНР сможет захватить контроль над запущенным беспилотником и обезвредить его. В 2024 году индийские военные несколько раз отмечали технические сбои при работе дронов.

В декабре прошлого года в Пекине состоялась первая за последние пять лет встреча высоких представителей Китая и Индии по пограничной проблеме. В ней приняли участие глава МИД КНР Ван И и советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Китайско-индийские пограничные конфликты».