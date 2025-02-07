Петербургские водители выплатили свыше 27 млн рублей за нетрезвое вождение

Бюджет Санкт-Петербурга в 2024 году пополнился на 27 млн рублей за счет водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Судебные приставы помогли взыскать штрафы, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Петербургу.

В прошедшем году в Северной столице возбудили 1347 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД. Речь идет об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также об отказе от прохождения тестов на состояние опьянения.

«Отметим, что количество исполнительных производств за нетрезвую езду сократилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2023 году автомобилисты-нарушители получили 1830 судебных штрафов»,— добавили в пресс-службе.

Чаще всего пьяными за руль садились жители Красносельского, Центрального, Московского, Фрунзенского и Выборгского районов города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проспект Энгельса стал лидером по доли аварий в Петербурге.

Татьяна Титаева