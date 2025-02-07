«Зенит» вышел в финал Зимнего кубка РПЛ

«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Это позволило клубу выйти в финал Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоится 11 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

У «Зенита» забили Ильзат Ахметов (34-я минута) и Лусиано Гонду (85-я). Максим Радченко, который играет за «Ростов», забил на 89-й минуте. Теперь «Зенит», выступающий в группе B, имеет 5 очков. ЦСКА с 4 очками находится на втором месте, а «Ростов» за турнир не набрал ни одного очка.

В группе A лидируют московский «Спартак» и «Краснодар» (у команд по 3 очка), «Динамо» находится на последнем месте в таблице — у него тоже ноль очков. Сегодня в группе А сыграют «Динамо» и «Спартак», матч начнется в 19:30 мск.