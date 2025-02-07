Десять лет спустя

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в суде потребовало запретить бывшим топ-менеджерам банка «Донинвест» Алле Калитванской и Светлане Гуленковой выезжать за границу. Ранее они были признаны ответственными по долгам банка, который обанкротился еще в 2014 году. АСВ настаивает, что Алла Калитванская и Светлана Гуленкова не должны покидать территорию страны, пока не расплатятся с кредиторами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с требованием запретить бывшим топ-менеджерам банка «Донинвест» выезжать за пределы РФ. Требование заявлено в отношении экс-председателя правления банка Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. Согласно заявлению АСВ, санкция связана с принятым ранее решением о привлечении их к субсидиарной ответственности по долгам банка, срок действия требуемого запрета на выезд из страны — до полного исполнения этого решения. Об этом сообщается на сайте суда. Мотивировка заявления АСВ в открытых судебных документах не указывается.

Банк «Донинвест» был признан банкротом в 2014 году с «дырой» в капитале порядка 1,2 млрд руб. В ходе процедуры банкротства АСВ обратилось в арбитражный суд с требованием привлечь контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности. В 2019 году суд принял решение, что ответить по долгам «Донинвеста» должны его фактический владелец Александр Григорьев, председатель правления банка Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова. Вопрос о сумме, которую они должны выплатить, тогда не был решен. Судебное заседание по установлению размера выплаты назначено на 18 февраля.

Требование АСВ о запрете на выезд привлеченных к субсидиарной ответственности лиц не касается Александра Григорьева. Как пояснили «Ъ-Ростов» в АСВ, он признан банкротом и соответствующие ограничения в отношении него «могут быть приняты исключительно в рамках дела о его банкротстве».

По словам партнера юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павла Новикова, при рассмотрении требования АСВ суд примет во внимание даже косвенные признаки того, что Алла Калитванская и Светлана Гуленкова могут скрыться за границей. «Доказательствами последнего могут служить, например, частота их выездов за границу, а также общий размер субсидиарной ответственности, который может мотивировать “сбежать от долгов”»,— говорит Павел Новиков.

По мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антона Помазана, запрет на выезд в подобном случае «чаще всего рассматривается судами как исключительная мера». «При недостаточности оснований для принятия такой меры суды отказывают в удовлетворении требования. При этом сам по себе большой размер потенциальной ответственности должника не служит достаточным основанием для ограничения на выезд»,— считает Антон Помазан.

Банк «Донинвест» (Ростов-на-Дону) работал с 1991 года, он был ядром одноименной ФПГ Михаила Парамонова (самым известным предприятием группы был обанкротившийся автомобильный завод ТагАЗ). Банк прекратил работу в октябре 2014 года, после того как ЦБ РФ отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций.

За несколько месяцев до отзыва лицензии «Донинвест» перешел под контроль московского бизнесмена Александра Григорьева. Спустя некоторое время он и топ-менеджеры банка стали фигурантами уголовного дела.

В 2019 году Ленинский райсуд Ростова признал их виновными в хищении из банка порядка 750 млн руб. Как было установлено судом, владелец банка организовал вывод денег из кредитной организации под видом заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. В эту незаконную деятельность Александр Григорьев вовлек Аллу Калитванскую и ее Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали сомнительные кредитные договоры.

В итоге они были признаны виновными в мошенничестве и растрате. Александру Григорьеву Ленинский райсуд назначил девять лет лишения свободы. Алла Калитванская и Светлана Гуленкова получили по семь лет и десять месяцев, впоследствии апелляционный суд уменьшил им сроки на год.

Сергей Иванов