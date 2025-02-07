В Сармановском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов

В Сармановском районе Татарстана вблизи села Татарские Карамалы произошел разлив нефтепродуктов из-за разгерметизации нефтепровода НК «НГДУ "Джалильнефть"». Предварительная площадь загрязнения составила более 600 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Сармановском районе Татарстана произошел разлив нефти

Фото: Пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора В Сармановском районе Татарстана произошел разлив нефти

Фото: Пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора

Точный объем разлива нефтепродуктов пока не установлен. Ликвидацией последствий аварии занимается НГДУ «Джалильнефть». Земельный участок, где произошел разлив, не имеет установленной категории. Размер ущерба будет определен через две недели после получения результатов лабораторных анализов, рассказали «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе.

Это уже второй разлив нефти в Татарстане с начала года — 29 января в Лениногорском районе произошла утечка нефтесодержащей жидкости на площади более 2 тысяч кв. м.

Анар Зейналов