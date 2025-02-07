Аэропорт ощутил давление

Пулково массово отменяет рейсы из-за высокого атмосферного давления. Судя по электронному табло на сайте петербургского аэропорта, первые отмены начались в 7 утра и затронули полеты в Тамбов, Калининград и Москву. Это коснулось и нескольких самолетов авиакомпании «Победа», следующих рейсом из столицы. В официальном Telegram-канале Пулково сказано, что до конца дня часть рейсов будут объединены и выполнены на самолетах большей вместительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Корректировка расписания произошла из-за аномально высокого давления, пояснил онлайн-редактор “Ъ-СПб” Андрей Цедрик: «Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, 7 февраля мы побили рекорд по этому месяцу. Предыдущий был зафиксирован в 2012 году. Из-за этого на вылет отменены более 30 рейсов, также около 30 полетов отменили на прибытие в аэропорт. В течение всего дня это будет продолжаться.

Судя по всему, только к 8 февраля ситуация нормализуется. Как будет работать аэропорт, пока не сообщается, но, судя по всему, в зависимости от метеообстановки.

Это редчайшее явление, потому что, как правило, массовые отмены и задержки рейсов происходят из-за снегопада и сильного ветра. Впервые я слышу, чтобы это происходила из-за атмосферного давления».

Тем не менее большинство самолетов прибывают в Пулково по расписанию и вылетают тоже. Высокое атмосферное давление на условия полета не влияют. Это лишь требует от командира судна корректировки данных в системе, пояснил летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин: «На современных самолетах стоят радиовысотомеры, и они выставляются по давлению. То есть мы знаем, что стандартное давление это 760 мм или 1013 гПа. Максимальное значение установки на приборах на самолетах — это 1050 гПа. В Санкт-Петербурге сегодня 1054 гПа. Это чересчур высокое давление, то есть превышает показатели. Но ничего страшного, существует такое понятие, как процедура в авиации, которая позволяет летать. Диспетчер уже все рассказывает, как надо делать, поэтому все зависит от командира.

Я не думаю, что это серьезная причина для задержки рейсов. На безопасность полетов это никак не влияет. Как правило, когда давление растет, это всегда антициклон, хорошая солнечная погода, так что, соблюдая процедуры, можно спокойно заходить на посадку. Не исключаю, что иногда этим просто пользуется аэропорт, когда скопилось слишком много воздушных судов. И чтобы задержки рейсов не было, чтобы не оплачивать это все, как-то разгрузить аэропорт, прибегают к такому варианту».

Аэропорт Пулково предлагает пассажирам уточнять статус рейса у авиаперевозчиков и отслеживать информацию на онлайн-табло. Это в первую очередь касается клиентов авиакомпании «Россия». Метеорологи предупреждают об усилении антициклона, который будет двигаться в сторону Ленинградской области с востока. В ночь с 7-е на 8 февраля в Петербурге ожидается максимальное атмосферное давление, которое может превысить 790 мм ртутного столба. Это близко к абсолютному рекорду для региона. Метеозависимых людей просят быть внимательнее к своему здоровью.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова