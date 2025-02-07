Владимир Володоманов получил мандат депутата Госсовета Удмуртии

Владимир Володоманов, зарегистрированный кандидат от партии ЛДПР, стал депутатом Госсовета Удмуртии. О передаче ему вакантного мандата сообщает пресс-служба избиркома республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба избиркома Удмуртии Фото: пресс-служба избиркома Удмуртии

Господин Володоманов имеет 12-летний опыт работы в избирательной системе региона, являлся членом избиркома с правом решающего голоса, был членом ТИК Индустриального района. В структуре удмуртского отделения ЛДПР господин Володоманов указан как заместитель координатора по идеологической работе.

В январе 2025 года «Ъ-Удмуртия» писал, что депутат Госсовета Удмуртии Владимир Костин, получивший мандат в октябре 2024 года, досрочно сложил свои полномочия. Он стал заместителем руководителя администрации главы и правительства республики, будет курировать вопросы внутренней политики и взаимодействие с партиями.

Подробнее об этом читайте в материале «Вернули к выборам».