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Трамп и Исиба обсудят оборонное сотрудничество и совместные учения США и Японии

Президент США Дональд Трамп и японский премьер Сигэру Исиба обсудят на переговорах в Вашингтоне совместные учения, расширение сотрудничества в сфере оборонных технологий и оборудования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

Сигэру Исиба

Сигэру Исиба

Фото: Kyodo News / AP

Сигэру Исиба

Фото: Kyodo News / AP

На встрече лидеры также затронут вопросы сотрудничества в сферах инвестиций и энергетики. По словам источника Reuters, будут обсуждаться кибербезопасность, сотрудничество в космосе и возможности совместного ведения бизнеса в областях искусственного интеллекта и полупроводников.

Трехдневный визит господина Исибы в Вашингтон стартовал в четверг, 6 февраля. Японский премьер стал вторым мировым лидером после главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, который прибыл в Вашингтон после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Накануне визита в МИД Японии сообщили, что в ходе визита японский премьер «намерен установить доверительные отношения и сотрудничество с новой администрацией США и поднять японо-американский альянс на новую высоту».

Об отношениях Токио и Вашингтона — в материале «Ъ» «Лучше раньше, да мягче».

Анастасия Домбицкая

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