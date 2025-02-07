Обслуживание футбольного поля «Ак Барс Арены» обойдется в 14,5 млн рублей
АО «Казань Арена» планирует потратить 14,5 млн руб. на обслуживание натурального газона футбольного поля на стадионе «Ак Барс Арена». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
В Казани потратят 14,5 млн руб. на обслуживание футбольного поля «Ак Барс Арены»
Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ
В июне 2014 года стало известно, что стадион сменил подрядчика по укладке газона. Было решено расторгнуть контракт с компанией «Енго». На тот момент газон футбольного поля, стоимость которого, по информации СМИ, составляла около $6 млн, оказался непригоден и имел явные признаки болезни. Из-за ненадлежащего качества газона РФС пришлось перенести футбольный матч между сборными России и Словакии в Санкт-Петербург.
В 2019 году татарстанское предприятие «Татлизинг» стало победителем тендера по восстановлению газона на «Казань Арене». Тогда компания предложила за свои услуги 71 млн руб. Изначально сумма, указанная в тендере, составляла 96,1 млн руб.
Победившая в тендере организация должна была провести работы по подготовке основания и устройству футбольного поля, срезке верхнего слоя газона, поставке и монтажу искусственного травяного покрытия, установке дренажной системы и системы подогрева, а также по установке искусственного покрытия вокруг поля. Кроме этого, необходимо было ухаживать за полем в течение двух месяцев.