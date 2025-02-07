Обслуживание футбольного поля «Ак Барс Арены» обойдется в 14,5 млн рублей

АО «Казань Арена» планирует потратить 14,5 млн руб. на обслуживание натурального газона футбольного поля на стадионе «Ак Барс Арена». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани потратят 14,5 млн руб. на обслуживание футбольного поля «Ак Барс Арены»

Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ В Казани потратят 14,5 млн руб. на обслуживание футбольного поля «Ак Барс Арены»

Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

В июне 2014 года стало известно, что стадион сменил подрядчика по укладке газона. Было решено расторгнуть контракт с компанией «Енго». На тот момент газон футбольного поля, стоимость которого, по информации СМИ, составляла около $6 млн, оказался непригоден и имел явные признаки болезни. Из-за ненадлежащего качества газона РФС пришлось перенести футбольный матч между сборными России и Словакии в Санкт-Петербург.

В 2019 году татарстанское предприятие «Татлизинг» стало победителем тендера по восстановлению газона на «Казань Арене». Тогда компания предложила за свои услуги 71 млн руб. Изначально сумма, указанная в тендере, составляла 96,1 млн руб.

Победившая в тендере организация должна была провести работы по подготовке основания и устройству футбольного поля, срезке верхнего слоя газона, поставке и монтажу искусственного травяного покрытия, установке дренажной системы и системы подогрева, а также по установке искусственного покрытия вокруг поля. Кроме этого, необходимо было ухаживать за полем в течение двух месяцев.

Артём Дергунов