«Татлизинг» восстановит газон на «Казань Арене» за 71 млн рублей

Татарстанское предприятие «Татлизинг» стало победителем тендера по восстановлению газона на «Казань Арене», опубликованного на портале госзакупок. Компания предложила за свои услуги 71,6 млн руб. Заказчиком выступило ГИСУ Татарстана.

Согласно документации, новый газон площадью 8,97 тыс. кв.м «Татлизинг» должен постелить до 30 мая 2020 года. В частности, победителю тендера предстоит работы по подготовке основания футбольного поля, по устройству поля, по срезке верхнего слоя газона, по поставке и монтажу искусственного травяного покрытия, по установке дренажной системы и системы подогрева, по установке искусственного покрытия вокруг поля. Также татарстанскому предприятию предстоит ухаживать за полем в течение двух месяцев. Деньги на эти цели будут выделены из республиканского бюджета.

Изначально сумма, указанная в тендере, составляла 96,1 млн руб. В конкурсе также участвовала ООО «Контактор», оценившее свои услуги в 72,1 млн руб., но оно проиграло тендер.

Напомним, что минувшим летом «Казань Арена» стала площадкой для проведения церемоний открытия и закрытия мирового чемпионата по стандартам WorldSkills. В связи с этим футбольный клуб «Рубин», игравший на данной арене, переехал на Центральный стадион.

"Ъ-Казань"